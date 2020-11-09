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Kasap kardeşlerin cinayet şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı

Van’ın Erciş ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden kasap kardeşlerin cinayet şüphelisi 3 kişi operasyonla gözaltına alındı.

Van'ın Erciş ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada hayatını kaybeden kasap kardeşlerin cinayet şüphelisi 3 kişi operasyonla gözaltına alındı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4 kasım günü Erciş ilçesi Vanyolu Caddesi üzerindeki bir iş yerinde alacak verecek yüzünden çıkan kavgada bıçakla yaralanan M.A. ve E.A. isimli şahısların kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği Ö.A.'nın ise tedavisinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, şüpheli şahıslar S.A., Ü.A. ve O.A.'nın olay yerinden kaçtıkları bilgisi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet-Gasp Büro Amirliği görevlilerimizce yapılan çalışmalarda şüphelilerin adresleri tespit edildi. Bunun üzerine 8 Kasım günü Polis Özel Harekat, Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, jandarma takviye ekipleri ve Havacılık Şube Müdürlüğüne bağlı İHA unsurlarının da katılımıyla hava destekli geniş kapsamlı operasyon yapılmış. Yapılan operasyonda şüpheli S.A., Ü.A. ve O.A. isimli 3 şahıs ile ikamet sahibi olan O.M. yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler, tahkikat evraklarının hazırlanmasının ardından adli makamlara çıkarılacaktır” denildi.

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