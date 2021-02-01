Kastamonu Üniversitesinden Vanlı öğrencilere destek

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri, Van'ın Gürpınar ilçesinde bulunan Yolaltı İlkokuluna kırtasiye ve oyuncak desteğinde bulundu.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencileri tarafından ‘Topluma Hizmet Uygulamaları' dersi kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesinde bulunan Yolaltı İlkokuluna kırtasiye ve oyuncak desteğinde bulundu. Yapılan yardımlar, okul öğretmeni tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere korona virüs tedbirleri kapsamında ulaştırılacağı belirtildi.

Okul öğretmeni Ebru Demirkıran, ‘İyiliğe Umut Ol' projesini yürüten Dilşah İdem, Fatma Nur Kırtay, Dilber Osmonova ve Furkan Kılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.