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Katı Atık Entegre Tesisine altyapı hizmeti

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, Özalp yolu üzerinde Van Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Katı Atık Entegre Tesisinin altyapı sorununun giderilmesi için çalışma başlattı.


VASKİ Kanalizasyon Arıtma ve Atık Su Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla tesisin kanalizasyon hat bağlantısı gerçekleştirildi.


Yaklaşık 1 kilometrelik yeni hat güzergâhında toplamda 20 adet bacanın da yapılmasıyla sorun tamamen giderilerek, tesis istenen altyapı hizmetine kavuşturuldu. Tesis için yapılan yeni kanalizasyon hattından çevrede bulunan ve yıllardır altyapı eksikliği olan 20 hanenin de altyapı sorunu ortadan kaldırıldı.


Başlatılan kanalizasyon çalışması 10 gün içerisinde bitirilerek hizmete alındı.

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