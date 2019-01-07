Kato Dağı eteklerinden Narlı Karakoluna su hattı

Yıllarca hizmetten mahrum bırakılan kırsal mahalleler bir bir hizmetlerle tanışıyor. Çatak ilçesinin Narlı Mahallesi'nde bulunan karakola da uzun ve yorucu bir çalışmadan sonra su getirildi. Kato Dağı eteklerinden çıkan kaynak suyundan yaklaşık 10 bin metrelik yeni hat getirilerek karakolun su sorunu giderilmiş oldu.

Ekiplerin geçtiğimiz ayın sonunda yaptığı kazı çalışmaları ile engebeli arazilerden Narlı Karakolunu su getirilirken, Narlı Mahallesi'ne de ek su hattı bağlantısı gerçekleştirdi. VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, uzak yakın demeden en uzak mezraya bile hizmet götürdüklerini belirterek, “Vatanın korunmasında canını bizim için siper eden askerlerimize de hizmetin en iyisini yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Narlı Karakolumuzun su eksikliğini gidermek bizim için büyük bir başarıdır. Vatanın her karışında görev yapan evlatlarımıza minnet borçluyuz” dedi.

Narlı Karakoluna su verilmesi sevinçle karşılanırken, Karakol Komutanı Taner Can de bu hizmetten dolayı VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Güney Şube Müdürü Tevfik Ergenç ve diğer yetkililere teşekkür etti. Can, “Büyük ve önemli bir hizmete kavuştuk. Yıllarca beklediğimiz hizmeti büyük zorluklarla bize ulaştıran ekipleri de kutluyorum” şeklinde konuştu.