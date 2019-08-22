Kavram Özel Eğitim Kursu yeni eğitim öğretim dönemine hazır

Açıklamalarda bulunan Kavram Özel Öğretim Kursu Müdürü Lokman Tekin, temel liselerin kapatılmasıyla birlikte binalarını tamamen kursa ayırdıklarını ve tüm ağırlıklarını kursa verdiklerini söyledi. Tekin, “9, 10, 11, 12. sınıf ve mezunlara hizmet veriyoruz. Baştan sona kursumuzu çağdaş ölçülere göre revize ettik. Van'daki en iyi öğretmen kadrosunu topladık. Kayıt için gelen ve çocuklarını gerçekten okutmak isteyen velilerin ekonomik olarak çok ciddi sıkıntılar yaşadıklarını gördük. Birçok veli ücretleri duyunca öğrencisini kaydedemeyeceğini, dahası okutamayacağını belirtiyor. Biz de kurum olarak 12. sınıflarda kalan son 50 ve mezunlarda kalan son 100 kontenjanımızı bu tür velilerimizin çocuklarına ayırmak istedik. Bu amaçla kalan son 150 kontenjanımızı yüzde 30 indirimle tamamlayacağız. Biz, bölgemizin ve ülkemizin tüm gençlerinin okumasını ve hayata tutunmasını istiyoruz. Bunun için de ne yapmamız gerekiyorsa gençlerimizin ve velilerimizin yanında olacağız” dedi.

Lokman Tekin, en güçlü öğretmen kadrosunun yanı sıra en iyi rehberlik servisini de oluşturduklarını belirtti. Birebir takip ve ders takviyesi, haftanın her günü etüt ve soru çözümü ile haftanın 4 günü akşam etüdü düzenleyeceklerini ifade eden Tekin, 12 ve 24 kişilik sınıflar, 600 kişilik çalışma salonu ve başarı odaklı disiplin anlayışıyla yeni eğitim öğretim dönemine hazır olduklarını sözlerine ekledi.