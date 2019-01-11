Kavram yenilenen yüzüyle hizmet verecek

VAN (İHA) – Van'da yıllardır eğitim noktasında hizmet veren Kavram Eğitim Kurumları, ‘Modüler Kavram' olarak hizmet verecek.

Yıllardır Van ve bölgede öğrencileri üniversite sınavlarına hazırlayan Kavram Özel Öğretim Kursu; yeni binasında ‘Modüler Kavram' olarak hizmet verecek. 2006 yılından bu yana her yıl yüzlerce öğrenciyi üniversitelere yerleştirdiklerini ifade eden Kavram Eğitim Kurumları kurucularından ve aynı zamanda Kavram Temel Lisesi Müdürü Lokman Tekin, “Kavram Eğitim Kurumları olarak hizmet alanımızı geliştirdik. 3 bin metrekarelik yeni binamızda, bölgenin en iyi öğretmen kadromuzla birlikte hizmet vermenin mutluluğu içerisindeyiz. 5 farklı yayından konu anlatımlı ve soru bankası, toplam 74 deneme sınavı, 600 kişilik etüt salonu, birebir takip ve koçluk sistemi, okul ve ev ziyaretleriyle öğrencilerimizin çalışmasını yerinde takip ediyoruz” dedi.

Toplam bin 500 öğrenci kapasiteli okulda hedeflerinin öğrencilerin tümünü üniversiteye yerleştirmek olduğunu vurgulayan Tekin, “Amacımız bölgemizin ve ilimizin eğitim seviyesini en az yüzde 20 oranında yükseltmektir. Bu kapsamda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İnşallah yeni binamızda yenilenen yüzümüzle şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada eğitime daha çok katkı sunacağız. Ben bu anlamda yeni hizmet binamızın öğrencilerimize, öğretmenlerimize, ilimize ve bölgemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilere yüzde 30 ila yüzde 100 arasında burs vereceğiz”

16-17 Şubat 2019 tarihlerinde ‘Kavram Başarı Sınavı' yapacaklarını da sözlerine ekleyen Tekin, “Bu sınavda ilk 50'ye giren öğrencilere yüzde 30 ila yüzde 100 arasında değişen oranlarda burslar vereceğiz. Aynı zamanda ilk üçe giren öğrencilerimize de tablet hediyemiz olacak” diye konuştu.