Kavram'dan özel eğitim kursu

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kavram Eğitim Kurumları Müdürü Lokman Tekin, “4 bin metrekarelik bağımsız binamızda üniversiteye hazırlık, 2 bin 500 metrekarelik bağımsız binamızda ise liselere hazırlık sınavı (LGS) hizmeti vereceğiz. Kentimizin eğitim öğretim eksikliklerinin farkındayız ve eksiklikleri giderebilecek, kentimizin eğitim seviyesini yükseltebilecek şekilde çalışmalar yaptık. Bu temelde çok güçlü bir öğretmen kadrosu kurduk. Öğrencilerin hedeflerine birebir hitap eden kaynaklar hazırladık, çağdaş ve öğrenci merkezli, birebir takibe dayalı bir sistem kurduk. Tüm gruplardaki öğrencilerimiz haftada 20 saat ders alabilecek. Her gün 08.00 ila 22.00 arası etüt yapabileceği gibi her gün saat 13.00 ila 17.00 arası birebir soru çözdürebilecek ve eksikliklerini tamamlaması için birebir ders alabilecektir” dedi.

Tüm öğrencilerin 2 uzman öğretici tarafından birebir takip edileceğini ve bu uzmanlar tarafından tüm öğrencilerin okulu ve ailesinin periyodik olarak ziyaret edileceğini dile getiren Tekin, “Haftada bir deneme sınavı yapılacak ve sınava bir ay kala her gün deneme sınavı yapılacak. Bunun yanında 6, 12 ve 24 kişilik sınıflarımız olup 22 Temmuz'da yaz kursumuz başlayacak. Yaz kursumuz 1,5 ay sürecek olup toplamda 400 saat ders yapılacak ve konuların yarısından çoğu bitirilecek. Bu anlamda iddialıyız, güçlüyüz ve bir numara olacağız” ifadelerini kullandı.