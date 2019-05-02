Kavram'dan resim sergisi

Van'daki Kavram Eğitim Kurumları tarafından yılsonu resim sergisi düzenlendi.

Okulun konferans salonunda düzenlenen resim sergisinde konuşan Kavram Eğitim Kurumları Müdürü Lokman Tekin, görsel sanatlar dersinde öğrenciler tarafından yapılan çalışmaların sergilendiğini ifade ederek, “İki gün boyunca açık olacak olan sergimiz, velilerimize de açık olacak. Bugün gün boyunca okulumuzda açık olacak olan sergimiz, yarın da Sanat Sokağı'ndaki Edebiyat Parkı'nda devam edecektir” dedi.

Öğrencilerin resimleri içinden gelerek çizdiklerini ifade eden Tekin, “Daha önce çok çalışmalar gördüm ama ilk defa öğrencilerin bu kadar içten, samimi eserler yaptıklarıyla karşılaştım. Ben bu anlamda öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

70 resmin sergilendiği sergide 100'e yakın öğrencinin el emeğinin olduğunu dile getiren Kavram Eğitim Kurumları Görsel Sanatlar Öğretmeni Özgül Tarhan ise, “Burada yağlı boya, kumaş boyalar, mandala ve filografi çalışmaları bulunuyor. Bunun yanında çevre kirliliğine karşı insanların duyarlı olması amacıyla bir farkındalık oluşturmak adına atık maddeleri de değerlendirdik. Özellikle ben bu anlamda öğrencilerimi tebrik ediyorum. İki aylık gibi bir süreçte bu çalışmalarımızı ortaya koyduk. İleriki süreçte daha büyük kapsamda çalışmalarımız olacaktır” diye konuştu.

Öğrenciler de, böyle çalışmada yer aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, özellikle çevre kirliliğine karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini söylediler.