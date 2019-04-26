Kavram'dan yıl sonu eğlencesi

Van'daki Kavram Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliği, büyük beğeni aldı.

Van'da yıllardır eğitimde büyük başarı elde eden Kavram Eğitim Kurumları, ‘Güzel bir yıl sonu' adı altında etkinlik düzenledi. Van Devlet Tiyatrosunda düzenlenen etkinliğe veliler büyük katılım sağladı. Salonun hınca hınç dolduğu etkinlikte 70 kişiden oluşan çok sesli koro, izleyicilerden büyük beğeni aldı. Kısa skeçlerin oynandığı programda O Ses Türkiye finalistleri Ümit Durak da sahne aldı. Plaketlerin verildiği etkinlik sonunda bir açıklamada bulunan Kavram Eğitim Kurumları Müdürü Lokman Tekin,'Güzel bir yıl sonu' ismini verdikleri etkinliğin her anlamda güzel geçtiğini ifade ederek, “Van, bölge belki de Türkiye'de sayılı korolar arasında yer alan 70 kişiden oluşan çok sesli koromuz, 5 dilde şarkılar seslendirdi. Yine iki güzel skecimizle velilerimiz bol bol güldü. Sürpriz sanatçılarımız vardı. Katılım beklediğimizden fazlaydı. Her şey güzeldi ve güzel bir etkinlik oldu” dedi.

Ramazan ayı nedeniyle yıl sonu etkinliğini erkene aldıklarını dile getiren Tekin, “Her yıl mayıs ayı sonunda yapıyorduk. Bu yıl mübarek Ramazan ayı nedeniyle erkene aldık. Buna rağmen güzel oldu. Sadece sosyal etkinlik anlamında yıl sonu çalışmamızı yaptık. Yıl sonuna kadar eğitim öğretime devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bu sene 200'e yakın mezun vereceklerini de sözlerine ekleyen Tekin, “Bu sene 600'e yakın öğrencimiz sınava girecek. 200 öğrencimizi mezun edeceğiz. Ben şimdiden tatile girecek öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Tatiller en çok kitap okumak için değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Yeri geldiği zaman dinlenmeleri, yeri geldiğinde ders çalışmalarını istiyorum ama en çok kitap okumalarını ve akraba ziyaretlerinde bulunmalarını tavsiye ediyorum” diye konuştu.