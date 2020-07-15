Kavuncu ve Karpuzalan mahalleleri yeni yollara kavuşuyor

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından Karpuzalan ve Kavuncu mahallelerinde kilit taşı döşeme çalışması yapıldı.

İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kırsal mahallelerdeki yollarda alt yapı, drenaj, zemin iyileştirme ile parke ve kilit taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamında yol hatlarının belirlenmesinin ardından Karpuzalan Mahallesi kanal yolunda toplam bin 700 metre uzunluğunda 8 bin 500 metrekare, Kavuncu Mahallesi Hamurkesen mevkiinde ise 2 bin 800 metre uzunluğunda 17 bin metrekare kilit taşı döşeme işlemi yapıldı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kırsal mahallelerinde merkez mahalleler gibi önemsendiğini belirterek, çalışmaların sezon boyunca devam edeceğini kaydetti.