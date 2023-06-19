Kaya kartalı artık uçamayacak

Van'da duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı bulunan ve tedavisi devam eden Kaya Kartalı sağlığına kavuşurken, kanadında oluşan büyük hasardan dolayı artık uçamayacak.

Geçtiğimiz Haziran ayının başlarında duyarlı vatandaşlar tarafından kanadı kırık olarak bulunan Kaya Kartalı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü personeli tarafından alınarak Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan Kaya Kartal'ının kanadına operasyon yaptı. Kanadı kırılan Kartal sağlığına kavuşurken, kanadında aldığı darbeden dolayı artık uçamayacak.

“Kaya kartalı ömrünün sonuna kadar merkezimizde misafir edeceğiz”

Yaklaşık 15 gün önce merkezlerine getirilen Kaya Kartal'ının kanadında kırık olduğunu ifade eden Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslan, “Sağ kanadı kırılmıştı. Geldiğinde hemen operasyonunu yaparak bir süre yoğun bakıma aldık. Şu an yoğun bakımdan çıktı bahçemizde yaşam mücadelesi veriyor. Merkezimize gelen yaban hayvanlarının tedavilerini yapıp doğaya kazandırıyoruz. Doğaya dönemeyecek olanları ise merkezimiz bahçesinde ömürlerinin sonuna kadar misafir ediyoruz. Bu kaya Kartalı da merkezimizde misafir olacaklardan birisi” dedi.