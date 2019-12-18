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Kayalıklardan düşen ineği itfaiye kurtardı

Van’ın Muradiye ilçesinde kayalıklardan düşerek ayağını kıran inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın Muradiye ilçesinde kayalıklardan düşerek ayağını kıran inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre olay, Muradiye ilçesine bağlı Devetaş Mahallesinde meydana geldi. Kayalıklardan bir ineğin düştüğü ve ayağını kırdığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Muradiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, Muradiye Belediye'ne ait iş makinesinin de yardımı ile yaklaşık 1 saatlik çalıma sonucu inek, düşüp mahsur kaldığı yerden kurtarılıp sahibine teslim edildi.

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