İhlas Haber Ajansı

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Kaybolan çocuk saatler sonra bulundu

Van’ın Başkale ilçesinde kaybolan 11 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışması sonucu 5 saat sonra bulundu.

Van'ın Başkale ilçesinde kaybolan 11 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışması sonucu 5 saat sonra bulundu.


Alınan bilgiye göre, Başkale ilçesine bağlı Eşmepınar Mahallesi kırsalında 1 Ağustos 2022 tarihinde saat 19.30 sıralarında B.Ş. isimli 11 yaşında erkek çocuğunun kaybolduğu bildirildi. İhbar üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin 5 saat süren çalışması sonrası B.Ş. isimli 11 yaşındaki çocuk, mahalle içinde bulunan taziye evinin yakınlarında bulundu. Sağlık durumu iyi olan çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edildi.

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