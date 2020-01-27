Kaybolan ineği ararken az daha donuyorlardı

Van’ın Özalp ilçesinde kaybolan ineği aramaya çıkan köylüler, donmak üzereyken belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Van'ın Özalp ilçesinde kaybolan ineği aramaya çıkan köylüler, donmak üzereyken belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçenin Şehittepe Mahallesi'nde kaybolan ineği aramaya çıkan köylüler kısa sürede hayvanı bulurken, fırtına nedeniyle arazide mahsur kaldılar. Haber verilmesi üzerine mahsur kalan köylülerin yardımına Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri yetişti. Donmak üzereyken bulunan köylüler ve büyükbaş hayvan bulunarak mahalleye ulaştırıldı.