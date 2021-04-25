Kayıp çocuk bulundu

Van'ın Muradiye ilçesinde kaybolan kız çocuğu Mikail mezrasına 3 kilometre mesafede taşların arasına oturur vaziyette bulundu.

Muradiye ilçesine bağlı Devetaş Mahallesi Mikail mezrasında bugün giden Güzel ailesinin Şeyma Nur Güzel (3) isimli kız çocukları, oyun oynadığı esnada saat 17.00 sıralarında kaybolduğu ihbarı alındı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığından, Jandarma İç Güvenlik Timi, Güvenlik Korucusu Timi, Erciş Jandarma Asayiş Komutanlığından Komando Timi, UMKE, AFAD, Edremit belediyesi arama kurtarma ( EDAK), İz Takip Köpeği timi ekipleri bölgede arama faaliyeti başlattı.

Havadan İHA ve Drone, karadan iz takip köpeği, görevlendirilen personellerin çalışması sonucu kayıp çocuk aynı gün saat 22.50 sıralarında Mikail mezrasına 3 kilometre uzağında ekipler tarafından bulundu. Bulunan çocuk kontrol amaçlı annesi ile birliktelik Muradiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Sağlık durumu iyi olan çocuk ailesine teslim edildi

Açıklamalarda bulunan Van İl Afet ve Acil Durum Müdürü İl Müdürü. Ali İhsan Körpeş, olay erine ilk etapta jandarma ekiplerinin ulaştığını daha sonra AFAD ekiplerinin çalışmalara dahil olduğunu söyledi. Çocuğun 22.00 itibariyle sağlıklı bir şekilde bulunduğunu dile getiren İl Müdürü Körpeş, hastanedeki muayenenin ardından çocuğun ailesine teslim edileceğini belirtti.

Kaybolan çocuğun amcası Erhan Güzel, çocuğun ikametgahlarına 3 kilometre uzağında bulunduğunu hatırlattı. Çocuğun taşların arasında bulunduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen amca Güzel, çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

Arama çalışmalarına Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Evren Kaptan da katıldı.