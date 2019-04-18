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Kayıp genç için Ankara'dan özel ekip geldi

Van’ın Çaldıran ilçesindeki Kaz Gölü’ne 11 gün önce avlanmak için gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ömer Topgaç’ı arama çalışmalarına Ankara Özel Asayiş Komutanlığından (JÖAK) gelen 8 kişilik özel ekip de katıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesindeki Kaz Gölü'ne 11 gün önce avlanmak için gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ömer Topgaç'ı arama çalışmalarına Ankara Özel Asayiş Komutanlığından (JÖAK) gelen 8 kişilik özel ekip de katıldı.


İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Kalkandelen Mahallesi'nde 11 gündür kendisinden haber alınamayan Ömer Topgaç (21) için AFAD, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Van Jandarma Su Altı Timi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmaları için Ankara Özel Asayiş Komutanlığından (JÖAK) da 8 kişilik özel ekip bölgeye geldi. Bölgede çalışma başlatan JÖAK ekibi, Topgaç'ın zemine takılmış olabileceği ihtimaline karşı su altında arama yapıyor.

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