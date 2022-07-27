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‘Kayıp Masallar' oyununa büyük ilgi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde sahnelenen ‘Kayıp Masallar’ tiyatro oyunu öğrencilerden büyük ilgi gördü.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde sahnelenen ‘Kayıp Masallar' tiyatro oyunu öğrencilerden büyük ilgi gördü.


Van Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ücretsiz tiyatro günleri devam ediyor. Bu çerçevede Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezinde ‘Kayıp Masallar' tiyatro oyunu sahnelendi.


Tuşba ilçesine bağlı Abdurrahmangazi ve İstasyon mahallerinden büyükşehir belediyesine ait araçlarla getirilen yaklaşık 400 Kur'an kursu öğrencisi tiyatro oyununa yoğun bir ilgi gösterdi.


Tiyatro oyunu sonunda belediye ekipleri tarafından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulundu.

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