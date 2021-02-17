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Kaymakam Akbulut'tan Başkan Seylan'a ziyaret

Van’ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan’a iade-i ziyarette bulundu.

Van'ın Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'a iade-i ziyarette bulundu.


Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, geçen hafta Çatak Kaymakamlığına atanan ve görevine başlayan Mehmet Erdem Akbulut'u makamında ziyaret ederek başarılar dilemişti. Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut da, göreve başladıktan sonra kendisini ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'a başkanlık makamında iade-i ziyarette bulundu.


Kaymakam Akbulut, Başkan Şeylan'a göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ederek, ilçenin kalkınması ve gelişmesi için sık sık bir araya geleceklerini belirtti.


Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Kaymakam Mehmet Erdem Akbulut'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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