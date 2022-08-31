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Kaymakam Alimoğlu ilk ziyaretini şehitliğe yaptı

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Van’ın Bahçesaray Kaymakamlığına atanan Onur Alimoğlu, ilk ziyaretini şehitlik ve şehit ailesine yaptı.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Van'ın Bahçesaray Kaymakamlığına atanan Onur Alimoğlu, ilk ziyaretini şehitlik ve şehit ailesine yaptı.


Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Isparta'nın Gelendost Kaymakamlığından Bahçesaray Kaymakamlığına atanan Onur Alimoğlu, göreve başladı. Göreve başladığı ilk gün ilçeye bağlı Sündüz Yaylası'nda terör örgütü PKK'nın 29 yıl önce şehit ettiği 14'ü çocuk 24 kişinin defnedildiği şehitliği ziyaret eden Kaymakam Alimoğlu, daha sonra şehit ailesiyle de bir araya geldi.


Kaymakam Alimoğlu, esnafı da ziyaret ederek vatandaşlarla çay bahçesinde bir araya gelerek tanıştı.


Kaymakam Alimoğlu'nun ziyaretlerinde AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı da hazır bulundu.

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