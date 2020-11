Kaymakam Aslan esnaf buluşmalarını sürdürüyor

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, esnaf ziyaretlerine ve ilçede yapılan çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor.

Sık sık mahalle, aile ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların sorunlarına ortak olan Başkan Vekili Sinan Aslan, ilk olarak Hatuniye Mahallesi Ahmet Kuralkan Sokağında yol yapım ve genişletme çalışmalarını yerinde inceleyerek, birim müdürlerinden bilgi aldı. Aslan, daha sonra Asmin Sokak ve Bahçıvan Mahallesi Ercişli Emrah Sokak esnafıyla çay evinde bir araya gelerek talep, sorun ve istekleri dinledi.

“Çalışmalarımızla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak istiyoruz”

İpekyolu ilçesinin daha güzel olması için çalışmaları yoğun tempoda sürdürdüklerini söyleyen Başkan Vekili Aslan, “Hemşehrilerimizin istek ve önerilerini birebir dinlemek için her fırsatta esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Belediyemiz çalışmalarına bir takvim çerçevesinde devam ediyor. Çalışmalarımızla Van'da, İpekyolu'nda yaşayan vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak istiyoruz. İlçemizde imarı olan bölgelerde yeni yollar açıyoruz ve bazı yolları genişletiyoruz. Ahmet Kuralkan Sokak da bu sokaklarımızdan biri. Burada yolları genişletiyoruz. Şehrimizin yeni yollara, sokaklara ihtiyacı var. Ercişli Emrah Sokak'taki aydınlatma problemini çözeceğiz. Yine bu sokağımızla ilgili gerekli peyzaj çalışmasını yapacağız. Esnafımızın taleplerini ilgili birim müdürü arkadaşlarımızla beraber hassasiyetle dinliyoruz, not alıyoruz. Her zaman söylüyorum bizle ilgili olan konularda imkanlarımız ölçüsünde ve yasal prosedüre uyararak gereken çalışmaları yapmaya hazırız. Bazen belediyemizle ilgili olmayan sorunlar oluyor. Örneğin VASKİ'nin, VEDAŞ'ın çözmesi gereken problemler oluyor. Bu problemleri de o kurumlara iletiyoruz” dedi.

Esnaf da, ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'a teşekkür etti.