Kaymakam Aslan, Kavazoğlu Sokak'ta incelemelerde bulundu

İpekyolu Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı merkez ve kırsal mahallelerde, ara sokak ve caddelerde sıcak asfalt serimi, asfalt yamalama, parke taşı ve kilit taşı döşeme, zemin iyileştirme, kaldırım düzenleme çalışmaları sürüyor.

“Kavazoğlu sokak yenileniyor"

Ekipler tarafından Halilağa Mahallesi Kavazoğlu Sokakta ilk olarak deformasyona uğramış çukurların içerisindeki asfalt kaplama sökülerek, kaldırım düzenleme çalışması yapıldı. Daha sonra çift taraflı oluk ve çatı eğimi oluşturuldu. Son olarak burada yapılacak olan 356 metrelik yol, şehir stadyumundan geçerek D-300 karayoluna (tarihi İpekyolu) bağlanacak.

“Yapılan çalışmalar beni mutlu ettş"

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, yıllardır hizmet gitmeyen yerlerde yapılan çalışmaların çok kıymetli olduğun belirterek, “İpekyolu Belediyesi olarak şehrimizin en önemli sokaklarını, caddelerini yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaları yerinde görmek için Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle beraber denetimler yaptık. Bu güzel çalışmaları yerinde müşahede etmek beni ziyadesiyle mutlu etti. Özellikle esnafın ve buradaki vatandaşların memnuniyetini görmek çok sevindirici bir durum. Bu sokaklarda maalesef yapılmayan, hiç iyileştirme yapılmayan yollar var. Buralar nüfus yoğunluğunun olduğu, konutların bulunduğu yerler olmalarına rağmen doğru düzgün hizmetin gitmediği sokaklar. Bununla ilgili hem büyükşehir belediyesi hem de İpekyolu belediyesi olarak elimizden geleni yapmanın gururunu duyuyoruz. Çalışmalarımızı en kısa sürede bitirerek vatandaşımızı, esnafımızı güzel yollarla, caddelerle, sokaklarla kavuşturmayı hedefliyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüze, çalışma arkadaşlarıma, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.