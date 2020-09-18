Kaymakam Aslan kent merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi

Van'ın merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kent merkezinde devam eden belediye çalışmalarını yerinde inceledi.

İpekyolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçeye bağlı merkez ve kırsal mahallelerde, ara sokak ve caddelerde sıcak asfalt serimi, asfalt yamalama, parke taşı ve kilit taşı döşeme, zemin iyileştirme, kaldırım düzenleme çalışmaları devam ediyor.

“Bu sokağın önceki hali şehrimize yakışmıyordu”

Vali Mithat Bey Mahallesi Cızlık Seven Sokaktaki çalışmaları inceleyen Kaymakam Aslan burada birim müdürlerinden bilgi alırken, sokak esnafıyla da sohbet etti. Daha önce alt yapı, yol, kaldırım, imar sorunları olan sokakta çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini kaydeden Kaymakam Aslan, “Ekiplerimiz tarafından Cızlık Seven Sokakta birçok çalışma yapıldı. Bu sokağın önceki hali gerçekten şehrimize yakışmıyordu. Sokağımızda koruge boru, zemin iyileştirme, kaldırım ve drenaj çalışmaları yapıldı. Ayrıca su, elektrik ve doğalgaz şirketi tarafından gerekli alt yapı çalışmaları da tamamlandı. Sokağımızın yeni hali çok daha güzel olacak” dedi.