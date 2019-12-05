Kaymakam Aslan muhtarlarla bir araya geldi

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, ilçede görev yapan 50 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Belediyede yapılan toplantıya Başkan Vekili Sinan Aslan, Belediye Başkan Yardımcısı Vekili ve İl Defterdarı Murtaza Kamar ve ilgili birim müdürleri katıldı. Mahalle muhtarlarıyla tek tek tanışan, öneri ve taleplerini dinleyerek görüş alışverişinde bulunan Başkan Vekili Aslan, “Göreve daha yeni başladık. Tüm çalışma ekibi arkadaşlarımla ilçemizin ihtiyaç duyduğu hizmetleri, imkanlarımız doğrultusunda yapmaya gayret göstereceğiz. Her zaman ifade ettiğim gibi İpekyolu ilçemizi her anlamda daha yaşanabilir güzel bir merkez haline getirmeyi hedeflemekteyiz. Bu bağlamda muhtarlarımızın da kendi mahalleleriyle ilgili öneri ve taleplerini ilk etapta Muhtarlıklar Müdürlüğü üzerinden çözmeye çalışacağız. Bu tür toplantıları zaman zaman yapmayı planlıyoruz. Hem kaymakamlık hem de belediye kaynaklarını etkin ve yerinde kullanarak, ilçemize hizmet vermeye azami gayret gösteriyoruz. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Program, verilen ikramın ardından sona erdi.