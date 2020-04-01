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Kaymakam aslan'dan ‘2 Nisan' mesajı

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kentin düşman işgalinden kurtarılışının 102.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, kentin düşman işgalinden kurtarılışının 102. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Kaymakam Aslan, yayımladığı mesajda, "İlimizin 2 Nisan 1918'de düşman işgalinden kurtarılmasının 102. yıl dönümünün gururunu yaşıyoruz. Döneminde işgale uğrayan pek çok Anadolu şehri gibi Van'da zulmün bin türlüsüne boyun eğmemiş, destansı mücadelesiyle yurdunu alçaklara teslim etmemiştir. Hepimiz, bu anlamlı güne, binlerce şehidimiz ve gazimiz sayesinde ulaştığımızın farkındayız. Bu duygu ve düşüncelerle; her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz kardeşlik ve kenetlenmenin, 102. kurtuluş yılı vesilesiyle artacağına yürekten inanıyor, Van'ı bizlere emanet eden şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hemşehrilerimin kurtuluş bayramı kutlu olsun” dedi.

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