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Kaymakam Aslan'dan başarılı öğrenciye eğitim desteği

Van’ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, dar gelirli aileleri ziyaret ederek başarılı çocuklarına eğitim desteği vermeye devam ediyor.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, dar gelirli aileleri ziyaret ederek başarılı çocuklarına eğitim desteği vermeye devam ediyor.


Ziyaretlerde özellikle gelir seviyesi düşük fakat okul başarısı yüksek öğrencilere maddi desteklerin sağlanması yönünde ilgili müdürlüklere gerekli talimatları veren Başkan Vekili Aslan, bu bağlamda Bostaniçi Mahallesi'nde ikamet eden Nurcan Y. ile ailesini ziyaret etti. Hane bireyleri ile yakından ilgilenen Aslan, Nurcan'ın eğitim öğretim hayatında her zaman destekçileri olacağını belirterek, “Eğitimi her şeyin üstünde tutuyoruz. Nurcan kızımız derslerinde çok başarılı bir öğrenci, bizler de bu başarısına istinaden kendisini ve ailesini ziyaret ettik. Bundan sonraki eğitim öğretim dönemlerinde de İpekyolu Kaymakamlığı ve belediyesi olarak her zaman destekçisi olacağının sözünü verdik. Yalnız kendisi de bizlere bir söz verdi, Nurcan eğitimine devam ederek doktor olacak inşallah. Bizlere, vatanına, milletine faydalı bir birey olarak yaşamını sürdürecek” dedi.

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