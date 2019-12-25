Kaymakam Aslan'dan Z-Kütüphane açılışı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Bostaiçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine kazandırılan Z-Kütüphanenin açılışını yaptı.

Bugüne kadar ilçedeki okullara 14 ayrı Z-Kütüphane kazandıran İpekyolu Belediyesi, diğer okullara da destek olmaya devam ediyor. Bu bağlamda Bostaniçi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaptırılan Z-Kütüphane, okul yönetimi ve öğrencileri tarafından memnuniyetle karşılandı. Halk oyunları gösterisinin ardından Kaymakam Aslan, okulun genel durumu ve eğitimle ilgili yöneticilerden bilgiler aldı. Gerek kaymakamlık olarak gerekse belediye olarak her zaman destekledikleri robotik kodlama, resim atölyesi, değerler sınıfı ve fotoğraf stüdyosu eğitimi gibi faaliyetlerin yanında olacağını ifade eden Aslan, sınıfları gezdikten sonra müzik sınıfındaki öğrenciler tarafından söylenen şarkılara eşlik etti.

Çok amaçlı okul salonunda idareci ve öğretmenlerle bir araya gelen Aslan, “Siz kıymetli eğitimcilerimizden öncelikli beklentim, okullarımızda öğrencilerimizi özellikle kültür, sanat ve spor faaliyetlerine hazırlamanızdır. Onları resim, müzik gibi atölyelere yönlendirmeniz ve her birinin mutlaka bir hobisinin olmasına vesile olmanızdır. Sanat, kültür, spor faaliyetlerinde ve sosyal alanda kendini geliştiremeyen gençler, gelecekte fiziksel ve psikolojik alanda tam anlamıyla olgunluğa erişemez. Toplumların gelişebilmesi adına en büyük etken kültür, sanat ve spor etkinlikleridir” dedi.

Açılış programı, verilen ikramlar ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.