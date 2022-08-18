İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam Ataman çalışmaları inceledi

Van’ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, yapılan çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor.

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, yapılan çalışmaları yerinde incelemeye devam ediyor.


Saray Kaymakamı Ataman, Van Büyükşehir Belediyesince başlatılan asfaltlama ve düzenleme çalışmalarını yerinde inceleyerek, teknik personel ve ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.


Kaymakam Ataman, kısa sürede tamamlanması planlanan çalışmayla ilçe merkezinin güzel bir görünüme kavuşacağını ifade etti.

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