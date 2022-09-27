İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam Ataman ‘Halk Ekmek Fırını' inşaatında incelemelerde bulundu

VAN (İHA) – Van’ın Saray Kaymakamı Yunus Ataman, yapımı devem eden ‘Halk ekmek fırını’ ve belediye iş merkezi inşaatlarında incelemelerde bulundu.

VAN (İHA) – Van'ın Saray Kaymakamı Yunus Ataman, yapımı devem eden ‘Halk ekmek fırını' ve belediye iş merkezi inşaatlarında incelemelerde bulundu.


Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, ilçe merkezinde inşaatı devam eden Saray Belediyesi Halk Ekmek Fırını ve bakım onarım projesi çerçevesinde yapılan Belediye İş Merkezi inşaat alanında çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu. En geç 1 ay içerisinde tüm çalışmaların tamamlanmasının planlandığını ifade eden Kaymakam Ataman, Kasım ayı içerisinde ilgili yapıların hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

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