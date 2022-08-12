İhlas Haber Ajansı

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Kaymakam Ataman, yapılan çalışmaları inceledi

Van’ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, belediye tarafından yapılan iş yerlerini inceledi.

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, belediye tarafından yapılan iş yerlerini inceledi.


Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, yapımı tamamlanan belediye dükkanları ve yürütülen çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Kaymakam Ataman, iş yerlerinin iki hafta içerinde hizmet vermeye başlamasının planlandığını ifade ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

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