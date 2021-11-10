Kaymakam Aydın'dan 10 Kasım mesajı

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83. yıl dönümünde, O'nu bir kez daha özlemle, saygıyla, sevgiyle ve rahmetle anıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, özgürlüğün ve insanca yaşama hakkının, zenginliğe ve ırklara göre belirlendiği bir dünyada, insanlık onuruna ait bir mücadeleyi milletimiz ile bir ve bütün bir şekilde vermiştir. Başlatmış olduğu büyük mücadele ve Kurtuluş Savaşı, sadece kendi varlığına yönelik değil, dünyadaki bütün mazlum milletlerin özgürlüğe ve demokrasiye yönelik taleplerinin öncüsü olmuştur. İnanç, azim ve kararlılıkla Türk milletinin yeniden ayağa kalkmasına öncülük eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm dünyada sevgi ve saygı ile yâd edilen büyük bir deha ve devlet adamı olarak tarihimizde ve Türk milletinin gönlünde yerini almıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andığımız bugünde bizlere düşen görev uğrunda büyük bedeller ödenerek bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerlemesini ve gelişimini devam ettirerek; ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma idealini gerçekleştirmektir. Kendisine ve aziz hatırasına saygının gereği olarak, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere karşı tek yürek olarak ülkemizi geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümünde bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Van'ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ise yayımladığı mesajda, Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle yad ettiğini söyledi. Milletin duyduğu sonsuz güven ve inançla çıktığı zorlu yolda, milletiyle birlikte bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstiklal Mücadelesini Cumhuriyetin kuruluşuyla taçlandırdığını söyleyen Başkan Akman, Atatürk'ün mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlere ve geleceğimiz olan çocuklarımıza iyi anlatılması gerektiğini belirtti. Başkan Akman, “Millet olarak bize düşen görev, birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışarak, Atatürk'ün ‘En büyük eserim' dediği ve büyük bedeller verilerek kurulan Cumhuriyetimizi sonsuza denk yaşatmaktır” dedi.

Atatürk'ün, bilgisi, sevgisi ve hoşgörüsü ile tüm insanlığın saygı duyduğu büyük bir lider olduğunu kaydeden Başkan Akman, “Bu duygu ve düşüncelerle vefatının 83. yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu ve büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna şehit olan kahramanlarımızı ve gazilerimizi bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.