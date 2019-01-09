Kaymakam Aydın'dan Kapıköy Sınır Kapısına ziyaret

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, modernizasyonu devam eden ve ay sonu faaliyete girmesi beklenen Kapıköy Sınır Kapısında incelemelerde bulundu.

Van'ın Saray ilçesine yapımı devam eden Kapıköy Sınır Kapısı ve Kapıköy Tren Garını ziyaret eden Kaymakam Mehmet Halis Aydın, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ay sonu açılması planlan sınır kapısındaki çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade eden Aydın, yine Kapıköy Gar Şefliğinde ise yapılan çalışmalarında devam ettiğini söyledi.