Kaymakam Aydoğan halk ile buluşmaya devam ediyor

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melik Aydoğan, halk günü programları çerçevesinde vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

Her hafta pazartesi günleri belediye başkanlığında halk buluşması yapan Kaymakam Aydoğan, vatandaşları dinleyerek dertlerine derman olmaya çalışıyor. Sorun, sıkıntı ve istekleri ile hemen ilgilenerek çözümlenmesi için gerekli kurum amirlerine talimat veriliyor.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Kaymakam Melih Aydoğan, “Muradiye Belediyesi olarak yaptığımız tüm hizmetlerde vatandaş odaklı çalışma prensibiyle hareket ediyoruz. Bu çerçevede haftanın belli günlerinde esnafımızı ziyaret ediyoruz. Haftanın belli günlerinde mahalle ziyaretleri yaparak ev ev, hane hane dolaşarak onları bulundukları yerlerde ziyaret edip hal ve hatırlarını soruyoruz. Yine haftanın belli günlerinde vatandaşlarımızı belediyemizde, makamımızda ağırlayarak çay ikram ederek, sorunlarıyla ilgilenip, ilk elden yardım etmeye çalışıyoruz. Sorularını çözüp önerilerini dinlemeye ve onların tavsiyelerine uygun olarak çalışmalarımızı yönlendirmeye gayret ediyoruz. Bu çerçevede hemşehrilerimiz aracı olmadan, randevu almadan bizleri ziyaret edip, sorunlarını iletiyorlar ve sorunlarına çözüm noktasında da kurum amirlerimize talimat vererek geldikleri anda konuyla ilgilenip çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu projemizi yaklaşık iki üç hafta önce başlattık. Bundan sonra da her hafta belli günlerde vatandaşlarımızı ağırlayarak, belli günlerde biz onların ayağına giderek mümkün mertebe çözülmedik sorun bırakmayana kadar gayretle çalışacağız. Belediye olarak vatandaş odaklı çalışmayı önemsiyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını kendi sorunumuz olarak görüp çözme yönünde büyük bir gayret harcıyoruz. Bundan sonra da Muradiye Belediyesi olarak böyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.