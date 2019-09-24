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Kaymakam Çelik, vatandaşlarla bir araya geldi

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, ilçe halkıyla bir araya geldi.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Kaymakamı Abdulkadir Çelik, ilçe halkıyla bir araya geldi.


Özalp ilçesine yeni atanan Kaymakam Çelik, Özalp Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunun salonunda vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum amirlerinin yanı sıra esnafın da katıldığı toplantıda, ilçenin genel sorunları ele alındı. Kaymakam Çelik, dile getirilen talep ve sorunları not alarak, bu tarz toplantıların devam edeceğini söyledi.

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