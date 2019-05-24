Kaymakam Dundan öğrencilerle iftar açtı

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, Hafsa Hatun Kız Yatılı Bölge Ortaokulunda (YBO) eğitim gören öğrencilerle iftar açtı.

Kaymakam Tekin Dundar, beraberindeki 6. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Özkan Kantemir, Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Müftüsü Fikri Göncü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atay ile birlikte okulu ziyaret etti. Okul idarecilerinden bilgiler alan ve öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam Dundar, okul idarecileri ve öğretmenlerinin sorun ve taleplerini de dinledi.

100'ü yatılı toplamda 792 öğrencisi bulunan okulda ezanın okunmasıyla öğrencilerle iftar açan Kaymakam Dundar, iftar sonrası onlarla tek tek ilgilenerek sorun ve taleplerini dinledi. Dundar, “Ramazanın bu güzel akşamında Hafsa Hatun Kız Yatılı Bölge Ortaokulumuzda yatılı olarak eğitim gören 100 kız öğrencimiz ve öğretmenlerimizle birlikte iftar açmak kısmet oldu. Burada bulunan okulumuzu ziyaret ettik. Öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledik. Çaldıran ilçemizde eğitim öğretimin son haftalarını yaşıyoruz. Eğitimde emeği geçen tüm öğretmenlerimizi kutluyorum” dedi.