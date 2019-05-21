Kaymakam Dundar, 6 çocuklu aileye misafir oldu

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, babalarını kaybetmiş 6 çocuklu aile ile iftar açtı.

Kaymakam Dundar, beraberindeki İlçe Müftüsü Fikri Göncü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hüseyin Efeoğlu ve vakıf mütevelli heyeti ile Bayazıt Mahallesi'nde ikamet eden 6 çocuklu aileyi ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Babalarını kanserden kaybeden ve yaşları 2 ila 18 arasında değişen çocuklarla iftar açan Dundan, ekonomik sorunlardan dolayı okula gidemeyen iki çocuğun eğitim masrafını üstlenerek aileye düzenli olarak maaş bağlanması talimatını verdi.

Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, babalarını kaybetmiş çocuklarla iftar açtıklarını belirterek, “Bugün ailemizle birlikte iftar açmanın sevincini yaşadık. Ailemizin ekonomik sorunları bulunmaktadır. İnşallah Çaldıran Kaymakamlığı olarak bu sorunlarını gidereceğiz. Okula gidemeyen iki yavrumuzun eğitim öğretime başlamasını sağlayarak masraflarını karşılayacağız. Ailemize her ay düzenli olarak maaş bağlanması çalışmalarına başlanacaktır. Devletimizin şefkati her zaman yalnız ve kimsesiz ailelerimizin yanında yer aldı, almaya da devam edecektir. Bu çocuklarımızın mutluluğu bizleri de mutlu ediyor” dedi.

Aile fertleri ise, Kaymakam Dundar ve beraberindekilerin iftar sofralarına misafir olmalarından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, “Sorunlarımız vardı. Okula gidemeyenlerimiz vardı. Kaymakamımız sorunlarımızı çözerek, iki kardeşimizin okula gitmesine sebep oldu. Ailemize gerekli tüm yardımlarda bulunarak, geçimimizin sağlanması için maaş bağladı. Allah kendisinden razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin” dediler.