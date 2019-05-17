Kaymakam Dundar, Mehmetçikle iftar açtı

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, Mehmetçikle iftar açtı.

Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, beraberindeki 6. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Özkan Kantemir, 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Sezgin Tosun, cumhuriyet savcıları Ali Saban ve Atakan Özata, hakim Musa İncekan ve Abdurrahman Değer, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki ile Soğuksu Hudut Karakolunu ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Dundar ve beraberindekiler, Mehmetçikle birlikte iftar açtı.

Vatan nöbet bekleyen Mehmetçikle iftar açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Kaymakam Dundar, “İlçemiz, İran sınırında 2 bin 50 ile 2 bin 600 metre yüksekliği olan bir sınır ilçedir. Mehmetçiğimiz sınırımızın her noktasında gece gündüz demeden vatan bekçiliğini yapmaktadır. Burada bulunan Soğuksu Sınır Karakolumuzu ziyaret ederek askerlerimizle bir araya geldik. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazanın bu iftarında Mehmetçiğimiz ile birlikte iftar açtık. Bu ziyaretimiz, askerlerimizin moral ve motivasyonuna katkı sunuyor. Allah Mehmetçiğimizi korusun” dedi.