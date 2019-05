Kaymakam Dundar, şehit aileleri ve gazilerle iftar açtı

VAN (İHA) – Van'ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Çaldıran Öğretmenevinde düzenlenen iftar programına Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, cumhuriyet savcıları Bahattin Kaçmaz ve Atacan Ata, 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Sezgin Tosun, Çaldıran Belediye Başkan Vekili Mustafa Atay, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Müftüsü Fikri Göncü, AK Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi, Şehit Aileleri Gazileri Dul Yetimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdurraahman Çınarağaç, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Burada bir konuşma yapan Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, “Rahmet ve bereket ayı olan Ramazanın tüm İslam alemine hayırlara vesile olmasını Allah'tan temenni ederim. Ramazan-ı Şerif biz Müslümanların mukaddes ayıdır. Bu mukaddes ayın ilk gününde şehit ailelerimiz ve gazilerimizle birlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Devletimiz her zaman aziz şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin yanında yer alarak her sorununa derman olma noktasında dayanışması gereken her fedakarlığı yapmıştır, yapmaya da devam edecektir. Ramazan ayı manevi iklimin yaşandığı, toplumsal dayanışmanın ve sıkıntıda olanların hatırlandığı ve eşsiz fırsatların sunulduğu bir aydır. Bu güzel ayın günlerini değerlendirerek barış ve kardeşlik duyguları için de ibadet ve dualarla geçirmeyi fırsat olarak görmeliyiz. Vatanımız için canlarını hiçe sayarak şehadet şerbetini içen aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla yad ederken, şehit ailelerimize ve gazilerimize sağlık dolu Ramazanlar diliyorum” dedi.

Şehit Aileleri Gazileri Dul Yetimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdurraahman Çınarağaç ise, “Her Ramazan ayının ilk gününde şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte iftar açan kaymakamımız ve beraberindekilere çok teşekkür ederim. Şehit yakınları ve gazilerimizin yalnız olmadıklarını, devletimizin şefkatini her zaman hissettiren kaymakamımızla birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Şehit yakınları ve gazilerimizin yanında devletimizin var olduğunu görmek ve hissetmek bizleri ayakta tutan en büyük güçtür. Bu vesile ile şehit yakınları ve gazilerimizin de bir arada toplanması ile birlikte toplumsal olarak kaynaşmalarına ve özlemlerini gidermelerine vesile olmuştur. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yemek sonrası toplu çekilen hatıra fotoğrafının ardından program son buldu.