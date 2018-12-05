Kaymakam Dundar, sınır güvenliği toplantısına katıldı

Van'ın Çaldıran Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İranlı yetkililerle sınır güvenliği toplantısı yaptı.

Ağrı'nın Doğubayazıt Kaymakamlığında yapılan toplantıda, Çaldıran ile İran'ın Maku heyeti bir araya geldi. 120 ile 200 Nolu hudut taşları arasında meydana gelen olayların görüşüldüğü toplantının ardından bir açıklama yapan Kaymakam Tekin Dundar; sınır güvenliği, terör ve kaçakçılık konularını ele aldıklarını söyledi. Toplantının iki saat sürdüğünü ifade eden Kaymakam Dundar, "Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında 1930 yılında sağlanan Tahran Antlaşması gereği iki ayda bir dönüşümlü yapılan rutin toplantılarından biridir. İki ülke sınırları arasında bulunan 120 ve 200 Nolu sınır taşları arasındaki güvenliğin sağlanması konusunu ele aldı. İki ülke arasında bulunan sınırdaki terör olayları, kaçakçılık ve sınır güvenliği konuları ele alındı. İki ay sonra toplantıyı İran İslam Cumhuriyetinde gerçekleştireceğiz" dedi.

Toplantıya Çaldıran 1. Hudut Tabur Komutan Vekili Piyade Binbaşı Mahmut Yıldız da katıldı.