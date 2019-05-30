Kaymakam Dundar, sınır güvenliği toplantısına katıldı

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, İran İslam Cumhuriyeti'nde düzenlenen sınır güvenliği toplantısına katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti adına Kaymakam Dundar başkanlığındaki Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Sezgin Tosun, Hudut Subayı Piyade Binbaşı Mahmut Yıldız, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Lütfullah Yılmaz, Hoy kentinde İranlı taraflarla yaklaşık iki saat süren bir toplantı gerçekleştirdiler. Türkiye Cumhuriyeti adına İranlı mevkidaşları ile yaptığı toplantıda 201 ile 228 nolu sınır taşları arasında bulunan sınır güvenliği, terör, kaçakçılık konularının ele alındığını ve iki ülke arasındaki sınır güvenliğinin büyük önem arz ettiğini söyleyen Kaymakam Dundar, “Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti arasında 1937 yılında yapılan Tahran Antlaşması gereği iki ülke arasında iki ayda bir dönüşümlü olarak sınır güvenliği toplantıları yapılmaktadır. Toplantıda iki ülke arasında bulunan 201 ile 228 nolu hudut taşları arasındaki iki sınır bölgesinde terör ve kaçakçılık gibi konular ele alındı. Bu toplantımızı İran İslam Cumhuriyeti mevkidaşlarımızla Hoy kentinde gerçekleştirdik. Bir sonraki toplantıyı Türkiye Cumhuriyeti heyeti olarak biz ülkemizde gerçekleştireceğiz” dedi.

İki saat süren toplantının ardından Türk heyeti ülkeye döndü.