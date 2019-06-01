Kaymakam Dundar trafik kontrol noktalarını denetledi

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, güvenlik güçleri tarafından ilçede yapılan Ramazan bayramı öncesi trafik uygulamalarını denetledi.

Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan bayramı öncesi Vanyolu Caddesi ve D 975 uluslararası transit yolunda yapılan trafik uygulamalarını denetledi. Ekipler, sürücülere dikkatli yolculuk yapmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardılar.

Denetimlerini yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgi alan Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, amaçlarının kazasız belasız bir bayram tatilinin yaşanması olduğunu ifade ederek, ”İlçemiz trafik yoğunluğunun yaşandığı bir ilçedir. İlçemizde D 975 uluslararası transit yol geçmektedir. Ramazan Bayramı tatilinden dolayı yollarımızda yoğunluğun yaşanıyor. Bizde olası kazaları aza indirgemek amaçlı trafik denetimlerimizi arttırarak yerinde incelemelerde bulunduk. Zaman zaman araç sürücüleri ile sohbet etme imkanımız oldu. Trafik kurallarına uyulması gerektiğini ifade ettik. Gerek İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, gerek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenli olarak trafik denetimlerini yapıyorlar. Bu bayram süresince de denetimler devam edecek. Bizde zaman zaman trafik kontrol noktalarımızı denetlemeyip vatandaşlarımızın rahat ve huzur içinde bayram geçirmeleri konusunda çalışmalarımız aralıksız devem edecektir” dedi.