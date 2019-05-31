Kaymakam Dundar ve Başkan Ensari öğretmenlerle iftar açtı

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar ile Belediye Başkanı Şefik Ensari, öğretmenlerle iftar açtı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci yurdunda verilen iftar yemeğine Kaymakam Tekin Dundar, Belediye Başkanı Şefik Ensari, Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Özkan Kantemir, Tabur Komutanı Piyade Yarbay Sezgin Tosun, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Müftüsü Fikri Göncü, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Atay, AK Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi, STK temsilcileri ve öğretmenler katıldı. Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atay, gelen misafirlerle tek tek ilgilenerek okul hakkında Kaymakam Dundar'ı bilgilendirdi.

Ezanın okunması ve iftarın açılmasının ardında İHA muhabirine konuşan Kaymakam Dundar, “Ramazanın son günlerine yaklaşırken bu güzel iftar akşamında öğretmenlerimizle iftarda buluşmak kısmet oldu. İlçemizde eğitim öğretimde emek veren binden fazla öğretmenimiz var. Büyük çaba ve emekle geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetiştirilmesine katkı sunmuşlardır. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunar, şimdiden Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Şefik Ensari ise, eğitimcilerle Ramazanın güzel iftar akşamında bir arada olmanın güzelliklerini yaşadıklarını belirterek, “Rahmet, merhamet ve bereket ayının son günlerinde öğretmenlerimizle bir araya geldik. Emek vererek çocuklarımızı eğiten değerli öğretmenlerimizin şimdiden Ramazan Bayramını tebrik ederim” diye konuştu.

İftar programı, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.