Kaymakam Dundar'dan esnaf ziyareti

Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, esnaf ziyaretinde bulundu.

Çaldıran Kaymakamı Tekin Dundar, rutin yaptığı esnaf ziyaretlerinde halkla bir araya gelerek, yapılan kamu hizmetleri hakkında istişarelerde bulunmaya devam ediyor. Halktan ve esnaftan yoğun ilgi gören Dundar, sorun, talep ve önerileri tek tek not alıyor. Atandığı günden bu yana esnaf ve halkla iç içe olduğunu belirten Başkan Vekili Dundar, “Çaldıran ilçesine kaymakam olarak atandığım gün, vatandaşlarımızla tanıştım. Çarşıda, kahvehanede, sokakta sohbet etme imkanı buldum. Devlet milleti ile millette devletiyle vardır. Hepimiz bir bütünüz. Yaptığımız hizmetlerde nasıl herhangi bir ayırım yapmadık, yapılan ziyaretlerimizde de aynısını yaptık. Sık sık yaptığımız esnaf ziyaretlerinde vatandaşlarımızla bir araya gelerek, yapılan ve yapılması gereken kamu hizmetleri hakkında istişarelerde bulunarak sorun ve önerilerini dinleyerek paylaşımlarda bulunuyoruz. Bu hem hizmet konusunda vatandaşlarımızı mutlu ediyor hem de yapılması gereken hizmetleri vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda yapılarak kendilerine sunuyoruz. Bizleri ziyaret eden vatandaşlarımız, ihtiyaç ve taleplerini bizlere iletiyorlar. Ancak talepleri bizlere ulaşamayanlara da bizler ulaşıyoruz. İnsanlarımız hizmetlerin en güzelini hakkediyor. Devletimiz bizleri vatandaşlarımıza hizmet edebilmek adına atamıştır. Vatandaşlarımıza yapılan hizmetleri hakka hizmet olarak benimsedik” dedi.

Yapılan ziyaretlerden memnun olan ilçe sakinleri de, Kaymakam Dundar'ın kendilerini sürekli iş yerlerinde ziyaret ederek, sohbet ettiğini belirtti. Vatandaşlar, “Kaymakamla her karşılaştığımız yerde talep ve sorunlarımızı iletiyoruz. Halk arasında herhangi bir ayırım yapmadan bizlere olan yaklaşımı son derece mutluluk vericidir. Temennimiz bu geleneğin sonraki yıllarda da devam etmesidir” şeklinde konuştular.