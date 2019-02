Kaymakam Dundar'dan gazilere ziyaret

Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, gazileri ziyaret etti.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Jandarma Yüzbaşı Ulaş Taştan, İlçe Müftüsü Fikri Göncü ve Çaldıran Şehit ve Gazi Aileleri, Dul Yetimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdurrahman Çınarağaç ile gazileri evlerinde ziyaret etti. Karadulda Mahallesi Tekkesuyu mezrasında ikamet eden 7 çocuk babası olan Kıbrıs gazisi Mehmet Bilicier ile Umuttepe Mahallesi'nde ikamet eden Kıbrıs gazisi Fahrettin Barçın'ı ziyaret eden Kaymakam Tekin Dundar, sorun ve taleplerini dinledi.

Şehitlik ve gazilik makamının yüce bir makam olduğunu dile getiren Kaymakam Dundar, “Devletimiz her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındadır. Ülkemizin bağımsızlığını ve bütünlüğünü korumak adına üstün fedakarlık gösteren şehit ve gazilerimizin aziz hatıralarını yad ediyorum. Her zaman şehit ailelerimizi ve gazilerimizi evlerinde ziyaret ederek talep ve sorunlarını dinliyoruz. Canlarını hiçe sayan aziz şehit ve gazilerimize minnet borcumuz vardır. Her zaman yanlarında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” dedi.

Evlerinde Kaymakam Durdan ve beraberindekileri ağırlayan gaziler ise, düzenli olarak devleti temsilen kaymakam ve komutanların kendilerini ziyaret ettiklerini belirterek, “Her zaman zor anımızda yanımızda oldular. Sorunlarımızı dinleyip bizlere şefkat ellerini uzattılar. Sağ olsunlar. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” şeklinde konuştular.