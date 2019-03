Kaymakam Dundar'dan hastalara ziyaret

Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çaldıran Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret etti.

Çaldıran Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki ile Çaldıran Devlet Hastanesini ziyaret ederek, buradaki hastalarla tek tek ilgilenerek, ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

Daha sonra hastane başhekimi ve personelleriyle bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Dundar, devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu söyledi. Dundar, “İlçemizde her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. İlçemize atandığımız günden bugüne her zaman esnaf, sokaktaki vatandaşlarımızla irtibatlı olduğumuz gibi kapımızda 7/24 vatandaşımıza açık oldu. Bugün de yaptığımız ziyaretler gibi hastanemizi ziyaret ederek buradaki hasta vatandaşlarımızın sorun ve taleplerini dinledik. Çaldıran'a atandıktan sonra yaptığımız hizmetler arasında 100 yataklı devlet hastanemizin yapımı için yaptığımız girişimler ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle ilçemizde yapılması gereken devlet hastanemizin açılması için verdiği talimatlar doğrultusunda geçen yaz temeli atılarak yapımına hızla devam edilmektedir. Gelecek yıl hastane inşaatının tamamlanması ile inşallah devlet hastanemizin yatak kapasitesi 120'e yükselerek; kadın, çocuk, ortopedi gibi sağlık alanlarda da hizmet vererek vatandaşlarımızın sağlık sorunları için başka il ve ilçelere gitmelerine gerek kalmayacaktır. Bizler devlet olarak vatandaşlarımızın hizmetinde olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.