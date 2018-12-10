Kaymakam Dundar'dan okul ziyareti

Van'ın Çaldıran Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Hangedik Mahallesi'nde bulunan Mehmet Tahir Taşer İlkokulunu ziyaret etti.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Müftüsü Fikri Göncü ile 6 derslik ve 300 öğrencisi bulunan ikili eğitimin yapıldığı Mehmet Tahir Taşer İlkokulunu ziyaret etti. Sınıfları tek tek dolaşan Tekin Dundar ve beraberindekiler, öğrencilere kırtasiye seti hediye etti. Okul idarecileriyle de bir araya gelerek okulla ilgili bilgiler alan Başkan Vekili Dundar, “İlçemizdeki eğitim öğretim bizler için büyük önem arz etmektedir. Çaldıran Kaymakamlığı ve belediyesi olarak okullarımıza her türlü yardım ve desteğimizi sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. İlçemiz kırsalında bulunan 300 öğrencimiz, Hangedik Mahallemizde eğitim öğretim görmektedir. Bu okulumuzu da diğer okullarımızda olduğu gibi defalarca ziyaret ettik. Okul idarecilerimizle bir araya gelerek burada öğrencilerimizin daha verimli bir eğitim alabilmeleri için istişarelerde bulunduk. Okulumuzun varsa sorun ve yapılması gereken eksiklerini ise yerinden tespit etti. Bu ziyaretlerimiz hem öğretmenlerimizin eğitime olan motivasyonunu arttırıyor hem de öğrencilerimizi sınıflarında ziyaret ederek ihtiyaçları olan kırtasiye setlerini vererek mutlu ediyoruz” dedi.

İlçede son iki yılda eğitim öğretimde ciddi anlamda başarılar elde ettiklerini anlatan Dundar, “Hiçbir başarı tesadüf değildir, olamaz. Her başarının arkasında emek var. Bu başarının yükselmesi için maddi ve manevi destekleri bizler üstleniyoruz, başarıyı öğrencilerimizden bekliyoruz. Çünkü geleceğimizi emanet edeceğimiz eğitimli insanların yetişmesi için elimizden gelebilecek her türlü fedakarlığı yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.