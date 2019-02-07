Kaymakam Dundar'dan okul ziyareti

Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İran sınırında bulunan Sarıçimen İlkokulunu ziyaret etti.

İran sınırının sıfır noktasında ikili eğitimin yapıldığı ve 103 öğrenci ile 6 öğretmenin görev yaptığı 3 derslikli okulda incelemelerde bulunan Kaymakam Tekin Dundar, okulun ihtiyaçları ve yapılan eğitimler hakkında brifing aldı. Beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki ve İlçe Müftüsü Fikri Göncü ile sınıfları gezerek minik öğrencilerle tek tek ilgilenen ve kırtasiye seti hediye eden Tekin Dundar, “2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde ilçemizde bin 70 öğretmenin ve yaklaşık 20 bin öğrencimize ders başı yaptı. Çaldıran'da eğitim öğretimde büyük başarılara imza atarak, ilçemizin gerek eğitim gerekse spor faaliyetlerinde başarılar elde ettik. İlçemizde eğitim öğretim kurumlarımızın eksiklerini tamamlayarak, öğrencilerimizin eğitimlerine katkı sunduk. Bugün de yaptığımız rutin okul ziyaretlerinde birindeyiz. İran sınırında 103 öğrenci ve 6 öğretmeni bulunan Sarıçimen İlkokulumuzu ziyaret ettik. Burada okul idarecileri ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledik. Öğrencilerimizle de bir araya gelerek, sohbet ettik. Çocuklarımızın bir kaymakamla sohbet etmeleri, kendilerine olan güvenlerini arttırdı. Devletimizin her zaman köyde, mezrada, mahallede yanlarında olduğu gibi, okulda da çocuklarımızın yanında olduğunu hissettirmek hoşlarına gittiği kadar, başarılarına da kattığı yaptığı inancındayım” dedi.

Sınıflarda çocuklarla birlikte soru çözen Dundar ve beraberindekiler, minik öğrencilerle çekilen hatıra fotoğrafının ardından ilçe merkezine döndüler.