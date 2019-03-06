Kaymakam Dundar'dan okul ziyareti

Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Salahane İlk ve Ortaokulunda incelemelerde bulunarak, öğrencilerle bir araya geldi.

Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Müftüsü Fikri Göncü ile 25 öğretmen ve 622 öğrencisi bulunan 11 derslikli Salahane İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti. Okulun öğretmen ve idarecileriyle bir araya geldikten sonra sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle sohbet eden Tekin Dundar, beraberinde getirdiği kırtasiye malzemelerini dağıttı.

İlçede eğitim öğretim gören öğrencilerin gelecek vaad ettiğini ifade eden Başkan Vekili Dundar, “İlçemizde bin 70 öğretmenimiz 120 okulda yaklaşık 20 bin öğrencimize eğitim vermektedirler. Hem kaymakamlık hem de belediye olarak ilçemizdeki okullara ve eğitime çok önem verdik, vermeye de devam edeceğiz. İlçemizdeki eğitim çıtası hızla yukarı doğru ivme kazanmaktadır. Okullarımızı düzenli olarak ziyaret ederek, öğretmen ve öğrencilerimizle bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinliyoruz. İlçemizde son iki yılda üniversiteye hazırlık kitap setlerinin dağıtılması ile birlikte üniversiteye adım atan öğrenci sayımızı da ciddi anlamda arttırdık. Bu da bizleri mutlu kılıyor. Bugün de Salahane'de bulunan ve 622 öğrencisi bulunan Salahane İlk ve Ortaokulumuzu ziyaret ederek, öğrencilerimizle sohbet ettik. Okul idarecileri ve öğretmenlerimizin sorun ve taleplerini dinledik. Devletimiz ve hükümetimiz, öğrencilerimizin daha kaliteli okullarda eğitimlerini sürdürmeleri ve yapılan eğitimin kalitesinin arttırılmasında büyük katkılar sundular, sunmaya da devam edecektir” dedi.

Kaymakam ve beraberindekiler, okul idarecileri ile bir araya geldikten sonra okuldan ayrıldılar.