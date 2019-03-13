Kaymakam Dundar'dan okul ziyareti

Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Aşağı Dikme İlkokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi.

103 öğrencisi ve bir anasınıfı bulunan taşımalı eğitimin yapıldığı Aşağı Dikme İlkokulunu ziyaret eden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar; beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki ve İlçe Müftüsü Fikri Göncü ile sınıfları ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldiler. Ders dinleyerek çocuklarla sohbet eden Kaymakam Dundar, onlara kırtasiye setleri ve satranç takımı hediye etti.

Okulun öğretmen ve idarecileriyle de bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Dundar, “Öğrencilerimizin eğitimi bizler için çok önemlidir. İlçemizde 20 bine yakın öğrencimiz bulunmaktadır. Bunların güzel ve sağlam eğitim öğretim almaları için elimizde geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Rutin olarak okullarımızı ziyaret ederek; öğrenci, öğretmen ve okul idarecilerimizle bir araya gelerek sorun ve talepleriyle birlikte önerilerini dinliyoruz. Bugün ilçemize 36 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Dikme Mahallemizde bulunan 4 derslikli 103 öğrencimizin eğitim öğretim gördüğü taşımalı okulumuzu ziyaret ettik. Burada 5 öğretmenimiz fedakarca çalışmaktadırlar. Bizlerin bu ziyaretleri; sorun, talep ve önerilerini dinlemek, eğitimcilerimizin de çalışma azmini arttırmaktadır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kaliteli eğitimle daha çok üniversitelere yerleştirilmesi için gerekli her türlü katkıyı sunmaya hazırız” şeklinde konuştu.