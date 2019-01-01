Kaymakam Dundar'dan Soğuksu İlk ve Ortaokuluna ziyaret

Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Soğuksu İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Kaymakam Tekin Dundar, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, 1. Hudut Tabur Komutanı Piyade Yarbay Sezgin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, İlçe Müftüsü Fikri Göncü ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Atay ile yaklaşık 900 öğrencisi bulunan Soğuksu İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere kırtasiye seti hediye ederek, okul idarecileri ile bir araya gelen Dundar, okul hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Çaldıran'da eğitim sisteminin oturduğunu ifade eden Başkan Vekili Dundar, “Çaldıran'da artık eğitim öğretim sistemi sorunsuz yapılmaktadır. Daha önceki yıllarda derslik, öğretmen ve materyal sorunlarının eksikliğinden dolayı düzenli eğitim öğretim yapılamamaktaydı. Son yıllarda bu eksiklikler tamamen ortadan kaldırıldı. Okullarımızda derslik, öğretmen ve eğitim materyalleri eksiklikleri tamamen giderilmiş olup, ilçemizde eğitim kalitesi güzel bir yere ulaşmış durumdadır. İlçe merkezi ve kırsal mahallerimizdeki okullarımızın hiçbir eksiği bulunmamaktadır. Gerek Çaldıran Kaymakamlığı, gerekse Çaldıran Belediyesi olarak tüm imkanlarımızı harcadık, harcamaya da devam ediyoruz. Yaptığımız tüm okul ziyaretlerinde, idarecilerimizle bir araya gelerek okullarımızın ve öğretmen ile öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İlçemizde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da mezun olmuş, ancak üniversite sınavlarına girecek olan öğrencilerimiz için ciddi anlamda kitap kaynakları yardımında bulanarak, onlarca öğrencimizin üniversite kapılarını aralamalarına katkı sunduk. İnşallah ilçemizdeki eğitim öğretimin çıkası daha da yükselerek, büyük başarılar elde edeceğiz” diye konuştu.