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Kaymakam Ekrem Çeçen'den esnafa veda ziyareti

VAN (İHA) – Rize’nin Ardeşen Kaymakamlığına atanan Van’ın Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, ilçe esnafını tek tek ziyaret ederek helallik istedi.

VAN (İHA) – Rize'nin Ardeşen Kaymakamlığına atanan Van'ın Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, ilçe esnafını tek tek ziyaret ederek helallik istedi.


İlçe halkının cana yakın ve sıcakkanlı olduğunu vurgulayan Çeçen, "Görev yaptığım süre içerisinde tüm problemleri hep birlikte koordinasyon içerisinde çözmeyi başardık. İlçemizde güzel projeler yaptık. Buraya yeni gelecek kaymakamımız daha da güzel projelere imza atacaktır inşallah. Sizleri tanıdığım için çok mutluyum. Çatak'ta olmaktan ve Çatak'a hizmet etmekten oldukça mutlu oldum. Hepinizi Ardeşen'e bekliyorum. Sizleri orada ağırlamaktan mutluluk duyacağım" dedi.

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